﻿中環IFC外望——Starbucks擬裁員 重組公司架構

星巴克首席執行長Kevin Johnson透過媒體郵件宣佈，星巴克將有重大改變，調整公司組織架構，並涉及由上而下的裁員和職位調整，預計行動將從本周起持續至11月。他表示，這麼做是為了扭轉銷售停滯不前局面，再次吸引投資者。



早於三個月前，星巴克內部已發生一次重大人事變動，原首席執行長兼董事長Howard Schultz卸任，只留下名譽主席職位，導致星巴克股價在隨後數日大跌15%。



今年以來，成立47年的星巴克在股價和業績表現均未見理想。七月公佈的第三季業績報告顯示，第三季銷售資料與按年增長僅1%，低於預期的2.9%，全球營業利潤下降1%，跌至近九年來銷售谷底。



有分析指出，業績不濟的重要原因是中國市場疲軟。資料顯示，星巴克第三季在中國市場同店銷售額下降2%，上季則為增長4%。



Instagram兩創辦人閃辭



facebook旗下的Instagram聯合創辦人Kevin Systrom及Mike Krieger，周一分別宣佈辭去行政總裁及技術總監的職位，但未有說明原因。



Systrom周一在網誌表示，他與Krieger計劃退下來，探索「我們的好奇心和創造力」。他直言，「建立新事物需要我們退後一步，了解能夠激發我們的東西，並將其與世界需要的事物互相匹配；這就是我們打算要做的事情。」



朱克伯格其後發表聲明，形容兩人是「非凡產品領袖」，指自己過去六年與兩人合作得着甚多，也非常享受，希望二人一切安好，期望看到他們未來為大家創建的東西。



惟《彭博》報道，他們與facebook行政總統朱克伯格（Mark Zuckerberg），就Instagram發展方向所產生的衝突愈來愈頻繁。



高瞻