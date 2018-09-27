﻿港銀行勢跟隨 加P機會高 儲局加息1/4厘 明年再加三次

美國聯儲局於今日凌晨結束一連兩日議息後，預期加息1/4厘，基準利率從2厘上調至2.25厘。投資者聚焦儲局發表有關2019年的貨幣政策，透露對美國經濟預測以及聯儲局未來走向。聯儲局於會後舉行記者會，屆時主席鮑威爾會發表未來三年經濟預測。



美國聯儲局在本港時間周四凌晨結束一連兩日議息後，一如預期加息四分之一厘，基準利率從二厘上調至二點二五厘。



聯儲局在議息聲明中表示，經濟展望方面的風險看來仍大致平衡；美國家庭開支、商業投資呈現強勁增長。儲局又指，較長期通脹預期的指標「變化不大」。



預測明年會加息三次



議息聲明中沒有再用上貨幣政策「維持寬鬆」的字眼。但儲局仍預測今年底前會有多一次加息；明年會有三次。聯儲局今次是一致通過加息決定。



美國聯儲局主席鮑威爾在今晨舉行的記者會上表示，儲局在議息聲明中刪除了「寬鬆」字眼，不意味政策轉向。但鮑威爾補充說，若儲局看到通脹呈變動，將作出反應。他並表示，認為目前涉及金融穩定的風險仍屬中等；又稱，在訂定息率水平時，沒有考慮政治因素。



美國聯儲局公佈議息結果，市場關注香港銀行會否跟隨加息。財政司司長陳茂波早前預告，香港跟隨美國加息機會極高，早前率先上調儲蓄存款利率的華僑永亨銀行，其行政總裁藍宇鳴亦指，從港元拆息趨升、近日港匯轉強及大行加存息種種跡象顯示，本港銀行是次加最優惠利率（P）機會頗高。



港一及三月拆息破頂



財資市場公會資料顯示，雖然昨日短期港元拆息回軟，隔夜拆息回落至2.2厘，較上日跌1.64厘，但一個月以上拆息則全線上揚，其中一個月及三個月拆息再創10年高位，均報2.2厘，六個月拆息則微升至2.3厘。



藍宇鳴表示，自今年一月以來，港元拆息與銀行資金成本顯著上升。上周五港匯兌美元急升，加上大銀行加定期存款息率，顯示本港銀行加P機會頗高。



有中小型銀行主管稱，公眾期望銀行加P同時，亦同步上調儲蓄存款利率，但龍頭行坐擁大量超低息的儲蓄存款，一旦加P將對其資金成本造成重大影響，故相信大型銀行未急於加P，但面對拆息持續上升趨勢，估計今次或會出現「不對稱」加息，料P會上調25點子，但儲蓄存息只加10點子。不過，一名銀行人士指，銀行是否加P及儲蓄存款利率，除看拆息水平及資金成本外，亦須考慮競爭對手、市佔率、流動性等因素，綜觀客觀因素，認為現時具條件加息。