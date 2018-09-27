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﻿先升後跌 杜指收市挫106點

2018-09-27 列印
　　美股昨晚早段靠穩，杜瓊斯工業平均指數初段曾升54點，見26547點；納指和標指齊齊向上，納指報8021點，升13點。美債孳息向下，美國10年期國債孳息曾跌見3.087厘；兩年期美債孳息曾跌見2.84厘。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26385點，跌106點；納斯達克指數收報7990點，跌17點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見70.38港元，較香港收市價升0.73港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.60港元，較香港收市價升0.60港元。

　　美匯指數走強，美市早段升0.24%，見94.359點。此消彼長下，一籃子貨幣美市早段走軟，日圓曾見112.99兌1美元，（每百日圓兌6.91港元），跌0.02%。
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