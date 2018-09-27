﻿海底撈首掛虎頭蛇尾 原賺千八終變20元

海底撈開市報18.8元，較發售價17.8元高5.6%，隨即升至全日高位19.64元，每手1000股帳面最多賺1840元，惟午後股價持續下跌，最低報17.8元，險守發售價，收市僅微升2仙報17.82元。海底撈首席運營官楊利娟表示，現時海底撈整體翻台率約為每天5次，已是合理水平，公司無意將翻台率提高至5次以上，因按照平均一餐火鍋用時1.5小時計算，擔心翻台率超過5次會無法保證客戶滿意度。楊利娟亦透露，公司打造的智慧餐廳設於北京，目前正在試運行，預計將於11月開業。
至於信源企業（1748）開市報1.7元，隨即升至全日高位1.76元，較發售價1.5元升17.3%，唯一小時後即下試最低位1.13元，跌穿發售價，幸午後跌幅收窄，收市時重回發售價以上，報1.51元，微升0.67%。
今天掛牌的華興資本，本港公開發售部份認購不足，在耀才暗盤收報31.9元，每手100股，帳面賺10元。另一今天掛牌的新股、本港從事SIM卡及增值券等預付產品的批發零售商港亞控股，一手2000股，中籤率45.05%。該股以招股價下限每股1元定價，集資淨額約4220萬元。昨日在耀才暗盤，收報1.72元，每手帳面賺1440元。
東京中央拍賣每手3454元
今天有兩新股開始招股。藝術品拍賣行東京中央拍賣（1939）共發行9652萬股股份，招股價介乎每股1.5元至1.71元，每手2000股，入場費為3454.46元。該公司引入兩名基石投資者——東方表行集團（398）全資附屬公司Eastfair Limited和嘉里物流（636）全資擁有的Fair Point Limited，分別認購700萬元及400萬元股份。其財務總監邱仲珩表示，公司未來計劃拓展拍賣業務範疇，包括當代藝術品和珠寶。