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﻿太盟逾六成溢價　擬全購春泉產業

2018-09-27 列印
　　春泉產業信託（1426）股東爭拗持續，更可能演變成敵意收購，成為首宗房產信託基金遭狙擊的個案。春泉的基金股東太盟投資集團提出全面收購，每個基金單位出價4.85元，較周三收市價3元錄得61.7%的大幅溢價。受到全購消息刺激，春泉產業基金單位價格昨天大漲三成五，收市報4.04元，但仍然低於4.85元的全購出價。

　　太盟投資集團為一家亞洲多元化投資管理公司，其管理的基金資產逾200億美元。太盟投資擁有春泉產業約1.88億個基金單位，佔總數12.69億個單位的14.8%。
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