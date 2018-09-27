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﻿亞開行下調內地GDP預測

2018-09-27 列印
　　亞洲開發銀行發表報告指出，中美貿易戰加劇，因應貿易環境轉差，以及需求增長放緩，下調中國明年經濟增長預測，由原來的6.4%，降至6.3%。但相信中國的政策轉趨寬鬆，有助緩和貿易戰對經濟的影響。

　　該報告維持內地今年經濟增長6.6%的預測，主要受惠上半年的強勁增長，以及預期繼續受服務和消費項目所支持。但因應中美貿易關係持續惡化，影響淨出口而下調明年中國增長預測。

　　亞開行首席經濟學家澤田康幸表示，目前已看到一些訊號，中國改為採取寬鬆政策，基建投資將持續支持中國增長，相信有助中國經濟的中長期結構再平衡，對中國經濟前景持審慎樂觀態度。此外，亞開行指出，供給側改革、服務業增長均有助中國經濟正常運行。
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