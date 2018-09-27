WeChat Pay推跨境雙向支付 涵蓋衣食住行下月開通

騰訊（700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK與財付通公司昨日聯合中國銀聯及銀聯國際落實「雙向跨境支付」。香港用戶自今年十月一日起，將可在內地使用WeChat Pay HK進行線上付款，首批接入的線上商戶包括滴滴打車、美團外賣、大眾點評及高鐵購票網12306等，覆蓋衣、食、住、行等多個方面。



騰訊金融科技副總裁馬曉東表示，此前香港用戶無法在內地使用微信電子錢包，是兩地互聯互通的一大痛點，兩地政府對此給予高度關注，香港政府亦向國務院反映相關問題，才令項目得以落實。而且，服務能順利推行，亦有賴兩地監管機構及夥伴銀聯的支持。他指，未來不僅內地用戶可在香港使用微信跨境支付進行消費，香港用戶也能在內地使用WeChat Pay HK。



WeChat Pay HK將於今年十月一日正式開放，香港用戶首先須將WeChat升級至6.7.2或更高版本。在申請WeChat帳戶之後，進入「錢包」功能，點擊「銀行卡」，選擇「添加銀行卡」綁定帳戶，即可完成操作。



據了解，該電子錢包目前支持綁定的銀行儲蓄戶口，將會擴大至包括快速支付系統「轉數快」的所有參與銀行。至於信用卡則包括所有Visa及萬事達用戶。使用過程中，系統將自動為用戶換算所消費的人民幣為港幣，透過與多間銀行合作，為用戶提供即時匯率報價及自動換匯服務。



同時，WeChat Pay HK是首家為香港用戶提供內地移動支付服務的香港儲值支付工具（SVF）持牌方，其亦與財付通將接入銀聯轉接清算系統，落實兩地監管對跨境交易的信息流及資金流動相關要求，以保證兩地錢包的結算流程和金融業務透明、安全和合規。



