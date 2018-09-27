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北京禁東西城區新建商品住宅

2018-09-27 列印
　　北京市政府昨日公佈《北京市新增產業的禁止和限制目錄》（2018年版），公佈規定，東、西城區禁止新建房地產開發經營中的住宅類項目；禁止新建酒店、寫字樓等大型公建項目。

　　全市範圍內禁止新設立房地產租賃經營中的集中辦公區。業內人士指出，新政策雖禁止新建商品住宅，但建議與過往無太大分別，對當地的樓市影響有限。 根據最新《目錄》的公佈，除文物保護區、平房區按院落進行建設的項目外，在北京全市範圍內，禁止新建房地產開發經營中容積率小於等於1.0的住宅項目。

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