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德勤料港將重奪IPO融資額首魁

2018-09-27 列印
　　香港新股市場今年很大機會重奪全球集資額冠軍寶座！德勤表示，截至今年9月底，香港將有158隻新股上市，集資額為2434億元，分別按年增長49%及184%，暫列全球主要交易所IPO融資額首位，拋離位列第二的紐約證券交易所約562億元。

　　目前港交所（388）仍有234宗上市申請在處理中，德勤認為，今年香港新股市場有很大機會重奪全球集資額冠軍，料全年共有約220隻新股上市，集資額約3000億元。

　　德勤亦預計，第四季還有今年最後一隻「同股不同權」超大型新經濟股份上市，融資額約為80億元；另外還有5間未有盈利的生物科技公司也有望跑出。

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