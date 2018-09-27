﻿中環IFC外望——新iPhone有Bug 銀行App極速更新

新iPhone啱啱出爐，話咁快就有問題，今次嘅問題就同銀行服務有關。事關有用戶發現多個手機App支援唔到新iPhone，雖然話涉事銀行包括花旗、滙豐同埋渣打，但事實上滙豐所有手機App都運作正常，只要iPhone XS及iPhone XS Max用戶更新到最新版本（1.9.1版本）就冇事。渣打都好快更新咗系統，所以都支援到新iPhone。



暫時主要係花旗未搞掂，該行網頁彈出視窗話，留意到Citi Mobile App唔支援iPhone XS及iPhone XS Max，目前制訂緊解決方案，對客戶造成不便講聲Sorry。



據了解，發生今次問題，其實唔係銀行嘅錯，主要係新iPhone最終面世版本，同原先畀銀行測試嘅版本有少少出入，但銀行事前又冇收到通知，以至搞出一個大頭佛。不過，部份銀行已經好醒目，知道問題後即時修復，所以冇俾人點名。



金管局話都有收到個別銀行通知，佢哋嘅App喺部份新上市型號手機未能正常運作，已經同有關手機同軟件供應商諗計解決問題喎。



長和WeLab結盟 拓分期貸款業務



長和（001）與金融科技公司WeLab合組策略聯盟，將WeLab金融科技消費分期及貸款服務，引入長和旗下電訊及零售業務，即3Shop及豐澤門市，有關貸款產品由WeLab提供。長和聯席董事總經理霍建寧表示，今次合作為消費者帶來新零售支付選擇，未來或拓展至長和於印尼、內地及歐洲等相關業務。霍建寧大讚新服務時說︰「你睇下全香港嘅歷史，幾時有人買咗嘢可以即刻拎錢走，冇可能嘅事，而且係一個五年嘅貸款同埋一個咁快嘅認可！」



WeLab創辦人龍沛智指出，是次與長和合作，能為消費者帶來更大彈性，未來有機會把服務拓展至其他亞洲國家。



長和旗下3香港推出3Money「新機．現金雙享計劃」，額外貸款現金最高是全單價值的兩倍；至於豐澤FlexiPay「攤長畀」分期計劃，額外貸款現金最高是全單價值的三倍。



高瞻