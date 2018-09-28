﻿港銀12年來首加P 上調八分一厘 本港超低息年代終結

美國聯儲局再加息四分一厘，促使香港銀行相隔12年再度加息。滙豐銀行昨率先宣佈加息後，恒生（011）、渣打、中銀香港（2388）等多間銀行亦陸續跟隨齊齊將 最優惠利率（P）上調八分一厘，並將港元儲蓄利率加至O點一二五厘，看齊滙豐，惟獨華僑永亨一反傳統，加P幅度高過大行，達四分一厘。是次為香港12年來首次加P，並結速超低息年代，滙豐預告今年底前香港仍有加息機會。本報財經組



滙豐、恒生今起將P由5厘調高至5.125厘，中銀於下周二亦將P作出相同調幅至5.125厘。至於渣打、東亞（023）、工銀亞洲、創興（1111）、大新（2356）、花旗、上商、信銀國際、交銀香港等則今日起把P由5厘25加至5厘375，加幅同樣是八分一厘。暫只有華僑永亨偏離同業，加P四分一厘，至五厘半，令市場首次出現三P共存局面。



早已預告香港銀行加息機會極高的財政司司長陳茂波稱，美國聯儲局是次議息聲明刪除了寬鬆貨幣政策環境的字眼，故不能忽視未來加息的勢頭和速度，而種種跡象顯示美國繼續逐步加息是無可避免。香港方面，港元拆息持續上升，香港超低息環境已結束，未來息口趨升機會高，並將影響市場及資產價格。



華僑永亨P加四分一厘



金管局總裁陳德霖則指，港元拆息及定存利息已隨著美息上升，銀行資金成本已有所增加。銀行在決定是否加息及加幅時，都視乎資金成本結構，而加P是銀行的商業決定。



美國加息八次後，本港銀行才跟加，他料最終港息會很貼近美息，港息正常化步伐將循序漸進，並有利本港經濟及資產市場健康發展，惟指美國通脹壓力較市場預期高，擔心美國加息步伐會較預期快。他稱，本港樓市處於上升周期多年，難言會否因利息轉變而出現調整，又稱現對以加三厘進行樓按壓力測試作出調整仍言之過早。



陳德霖：難言樓市會否調整



至於為何本港銀行業並非追隨美國加息四分一厘，而只加息八分一厘？據了解，擁有龐大活期及儲蓄存款（CASA）基礎的本港大行，尤其滙豐，加息壓力其實明顯不大，但滙豐仍帶頭加最優惠利率（P）及儲蓄存款利率，市場相信多少是政府及金管局方面發功有關，同時也備受市場期望的壓力。以現時拆息上升情況及有銀行一早加了儲蓄存款利率四分一厘，早形成了加息條件，但滙豐只加息八分一厘，低於預期，正反映該行加息壓力有限。