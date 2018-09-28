  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 財經

﻿鮑威爾解畫 杜指升54點

2018-09-28 列印
  美國聯儲局周三會議後提高聯邦基金利率四分一厘，市場預期在今年12月的會議仍會再加息，聯儲局在會議聲明更刪除「貨幣政策保持寬鬆」的措詞；但聯儲局主席鮑威爾在記者會開場白馬上解釋，刪除「寬鬆」措詞，不意味利率預期路徑有任何變化。美股未受加息影響，昨晚開市初段向好，杜瓊斯工業平均指數初段曾升170點，至26557點。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26439點，升54點；納斯達克指數收報8047點，升51點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見70.14港元，較香港收市價升0.74港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見323.83港元，較香港收市價跌1.57港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd