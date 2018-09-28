﻿八公司趕上市今招股 美的置業最多籌39億

踏入第三季季尾，又見新股上市潮，今天有8隻新股正在招股，其中最大型的是內地房地產開發商美的置業（3990），最多集資38.7億元。該主席兼總裁郝恆樂表示，城市化發展帶來的用家需求，以及住房升級換代，這兩股購買力足以支持行業中長期的良好發展。



早前有傳聞指出，內地住建部有意取消商品房預售制，郝恆樂表示，此傳聞應該是市場誤讀，相信有關部門只是想簡化取得預售行政許可的手續，公司較早前也曾收到相關的意見徵詢。他說，取消預售制對中國經濟會帶來很大的影響，住房價格不可控，土地價格也會大幅下降，非常考驗房企的實力，就算取消了預售制，美的置業也有強勁的競爭力來應對。



另一個招股中的內地房企大發地產（6111），其董事局主席葛一暘表示，公司內部有研究團隊，定期追蹤不同城市的房地產政策，以及調控方向，相信公司有足夠的能力應對政策和形勢的變化。他亦表示，相信內地房地產行業前景良好，不需要對有關預售制的傳聞過於恐慌。他續說，公司業績在未來3至5年有信心可以大幅增長；未來除了長三角地區，也會聚焦鄭州、武漢、成都等城市及粵港澳大灣區等城市群的發展機會。



本港海事服務供應商潤利海事（2682）此次IPO最多集資1.5億元，所得款的52.8%將用於收購拖輪、工作船、小輪及其他類型的船舶等共12艘船舶。其主席兼行政總裁溫子傑表示，收購新船舶是由於公司要為綜合廢物管理設施第一期項目，及東涌新市鎮擴展項目的填海及前期工程做準備，預計這些項目將會為公司帶來很多收益。



本港鋼鐵及金屬工程公司恒益控股（1894）最多集資1.71億元，主要為擴充現有廠房。其首席財務官梁穎麟表示，短期無計劃收購新廠房，而擴充新廠房將會分階段進行，不會影響現有生產；現時公司有60%以上收入來自公營項目，相信公營市場的項目供應量會不斷上升，公司將會受惠於公營項目的增加，短期內仍會繼續集中公營市場，亦看好公司前景。