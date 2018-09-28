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﻿AEON純利2.3億增逾三成

2018-09-28 列印
　　AEON信貸（900）昨天公佈截至8月底止中期業績，純利2.31億元按年增長33.1%，每股盈利55.22仙，按年增加33%；派中期股息22仙，微升1%。期內，實現收益6.53億元，按年升4.4%。該公司董事總經理田中秀夫表示，公司上半年新卡及貸款系統更換項目取得進展，預計2020年初完成，新系統的實施將提高運營效率，降低系統運營成本。

　　本港多間銀行昨天宣佈調高最優惠利率，田中秀夫表示，公司一年到期的銀行貸款約4.15億元，佔整體借貸比例不多，認為受到的影響有限，但由於中美貿易戰不斷升級，公司對香港未來的經濟形勢變得謹慎。
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