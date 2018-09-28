本港多間銀行昨天宣佈調高最優惠利率，田中秀夫表示，公司一年到期的銀行貸款約4.15億元，佔整體借貸比例不多，認為受到的影響有限，但由於中美貿易戰不斷升級，公司對香港未來的經濟形勢變得謹慎。
AEON純利2.3億增逾三成
本港多間銀行昨天宣佈調高最優惠利率，田中秀夫表示，公司一年到期的銀行貸款約4.15億元，佔整體借貸比例不多，認為受到的影響有限，但由於中美貿易戰不斷升級，公司對香港未來的經濟形勢變得謹慎。
高齡妻揭花巨款人工受孕 收賄免費嫖妓 反黑警司認罪
偵破「警魔」徐步高案而被視為「明日之星」的警司吳偉漢，被指收受賄款和免費性服務，以向灣仔兩間私人會所預先通報警方掃黃行動，被廉署檢控，吳和兩名私人會所經營者，昨天在區域法院分別承認串謀或協助教唆使公職...
2018-09-28
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王毅即反駁指責無根據 特朗普批中國干預選舉
美國總統特朗普周三主持聯合國安理會會議，公開指責中國正致力干預美國於十一月初舉行的國會中期選舉。及後再在紐約舉行記者會，談到他與中國國家主席習近平的關係，承認他與習近平的友誼可能會結束。 自從特朗普去年初上任以來，已多次說過欣賞習近平，又強調雖然兩國間存在着許多問題和分歧，但他和習近平建立了很好的關係。不過，在過去數月，中、美兩國的貿易戰不斷升級，且各不相讓。特朗普稱，中國希望他在下月選舉中受挫，以作為美國對中國採取強硬貿易路線的代價。更表示今後他和習近平的關係可能會永遠變差。 有記者問特朗普，他和習近平是否仍然是朋友？他回答道，他寧可尊重，好過只是喜歡。他說：「他（習）可...
2018-09-28
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「女巨人」 五年變女神
台灣一名女子日前以「醜女五年變身計劃」為題發文，指自己從小是個「女巨人」，骨架大皮膚黑，中學後因考試壓力致滿臉痘痘。但在十八歲因一次韓星訪台，對方只跟身旁的日本歌迷玩得很開心，連看都沒看她一眼，令她體會到「男生都喜歡漂亮女孩的事實」，下定決心學化妝及保養。 經過五年，台女終於找到適合自己的化妝方法，加上改善衣着及髮型，現成為了人人稱讚的「美女」。
2018-09-28
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比華利山中層 2788萬易手
近期市場被多項利淡因素夾擊，惟豪宅物業仍然有價有市，頻錄大手成交，其中，跑馬地比華利山中層戶以2788萬連車位易手。 利嘉閣市務經理高偉鴻表示，跑馬地比華利山E座中層1室，面積1070方呎，三房一套連工人房間隔，以2788萬連車位易手，呎價26056元。原業主於15年以2200萬購入，三年SSD屆滿轉手帳面獲利588萬。 中原副分區營業經理李嘉寶表示，北角柏傲山5座中層B室，面積915方呎，三房一套另加工人房間隔，以2850萬沽出，呎價31148元，買家為新婚上車客。 貝沙灣2280萬成交 中原資深區域聯席董事王漢聰透露，薄扶林貝沙灣6期2座中層B室，面積698方呎，兩房間...
2018-09-28
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港銀12年來首加P 上調八分一厘 本港超低息年代終結
美國聯儲局再加息四分一厘，促使香港銀行相隔12年再度加息。滙豐銀行昨率先宣佈加息後，恒生（011）、渣打、中銀香港（2388）等多間銀行亦陸續跟隨齊齊將 最優惠利率（P）上調八分一厘，並將港元儲蓄利率...
2018-09-28
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辛捷士爭口氣 拜仁奪「柏」
自一六年奪得歐洲金童獎後，連拿度辛捷士的發展卻末如人意。幸而，這名葡萄牙中場今季重返拜仁慕尼黑獲主帥尼高高華悉心栽培，表現立即回勇，還得到一眾隊友嘉許。為了回報球隊上下，此子今晚德甲勢助球隊作客擊敗哈化柏林，為下周二歐聯主場鬥阿積士壯聲威，客勝無問題。 （Now670台、FOX+周六凌晨2:30直播） 雖然連拿度辛捷士一六年大豐富，除了助葡萄牙捧走歐洲國家盃，還以十九歲之齡當選象徵最佳年輕球員的金童獎。他同年由賓菲加轉投拜仁後卻被投閒置散，去季外借到史雲斯表現更是一沉百踩，幸拜仁新帥尼高高華今夏決定將此子收回己用，更直言會愛護有加：「我認為他只是欠缺關愛，我相信只要...
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柿汁塗木 三防家具
剛進駐香港的日本著名手作家具品牌「頑固おやじ」（Gankooyaji），以優質木材製家具揚名，其中的「柿涉」塗層技術，以柿汁發酵製成染料，塗於家具表層，達防水、防蟲和防潮「三防」效果，非常耐用。文：阿...
2018-09-28
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箝實富二代 工作歎慢板 28歲JW等入豪門 全職拍拖
28歲嘅歌手JW(王灝兒)，自15年離開黎明旗下A Music轉簽Sunny Idea，事業都無乜起色，不過唔緊要啦！自從16年被踢爆與卓悅集團太子爺、屋企坐擁逾12億資產嘅葉韋彤（Tarzan）蜜運...
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社論——校園除「獨」 家校都有責
政府周一刊憲禁止香港民族黨運作，並將之列為「非法社團」。根據《社團條例》，任何人參與「非法社團」活動或提供援助，均屬違法。學校、家長以至各界人士，必須告誡年輕人，拒絕參與宣揚港獨的活動，以免墮入法網誤一生。 教育局本周一向全港中學發出一封題為「防止非法社團滲入校園」的信函，信中提到香港民族黨已屬「非法社團」，任何人如以非法社團成員身份行事、參加非法社團集會、向非法社團施以援助等，均觸犯《社團條例》，要負刑責。局方並提醒學校「切勿租借校舍或設施予非法社團或非法社團成員進行任何活動」。 教育局採取即時行動，因過去曾發生不少事例，有政治團體試圖滲入校園，例如向學生派發傳單，宣傳...
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馬場浮世繪——馬會謀增播日本賽事
由於澳洲對香港馬匹實施的禁運安排至今尚未撤回，多場澳洲一級賽已經不再符合轉播至香港的標準，於是香港馬會決定增加轉播日本賽事來港，在本周日的短途馬錦標賽馬日後，下月十四日將輪到轉播秋華賞賽馬日。 馬會行政總裁應家柏表示，日本的大賽都在周日舉行，經常跟香港賽日撞期，現在正好從越洋轉播日本賽日中，多了解香港客戶的反應。一般的日本大賽日，其重心大賽會佔全日總投注百分之六十五或更多，香港轉播時會否出現同一情況，要待至當日才有答案，如果反應良好，不排除日後轉播更多日本賽事來港。 馬場浮世繪
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