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﻿時計寶全年多賺兩成四

2018-09-28 列印
　　時計寶（2033）昨公佈截至6月底止全年業績賺2.91億元，按年增加23.6%，全年收入29.62億元，按年升7.2%，每股盈利14仙，每股末期息派3.75仙。主席兼行政總裁董觀明於記者會上表示，貿易戰對中國市場的打擊「很傷」，而且經營困難逐年增加，未來內地的開店步伐將會放緩，將集中發展年輕化產品。

　　期內，公司透過電子商務渠道的銷售手錶達約5.75億元，按年大幅增加約40.0%。董觀明指出，市場變化巨大，公司於互聯網的廣告開支以每年30%的速度遞升，形容經營困難。董觀明續表示，未來開舖會以商場為主，拓展空間主要集中於二至四線城市，大城市開店較難。被問及高鐵開通，會否考慮在沿線城市開店。董個人認為，市場未必適合。
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