﻿美團虧損持續擴大 半年蝕330億增逾兩倍

集團解釋，虧損淨額增加主要由於加大投資新業務，以圍繞價值鏈挖掘及把握未來的業務機會所致。報告提到，集團期內收入263.48億元，按年增91.22%。餐飲外賣日均交易宗數由去年同期的850萬宗增長81.1%，至1530萬宗。餐飲外賣總交易金額由去年同期的623億元增長97%，至1227億元。
收市報跌2.62%
集團指出，隨著配送網絡持續擴大、定單密度提升，單均配送人工成本進一步下降，餐飲外賣毛利率由去年同期的9.6%擴大至今年上半年的12.2%。美團為本港第二隻以同股不同權架構上市的新股，昨日收市報67元，跌2.62%，成交額19.69億元，較招股價69元低2元或2.9%。
此外，華興資本（1911）及港亞控股（1723）昨天首日掛牌，一跌一升。華興資本開市險守發售價31.8元，惟其後愈跌愈慘，最終收市慘過暗盤，報24.7元，每手100股，帳面蝕710元。而暗盤勁升逾72%的港亞控股則愈升愈勇，收報2.12元，較發售價1元飆升1.12倍，每手2000股，帳面賺2240元。
另外，今天亦有兩隻新股掛牌。本港公開發售部份認購不足，僅獲12%認購的山東黃金礦業（1787），按招股價下限每股H股14.7元定價，耀才暗盤收市無升跌，輝立暗盤則微升0.41%。捷利交易寶（8017）公開發售部份獲超額認購約24.86倍，以招股價下限每股0.64元定價，耀才暗盤收市無升跌，輝立暗盤則升3.1%。