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﻿華潤醫藥擬購江中藥業

2018-09-28 列印
　　中國內地為減少藥品流動的中間環節，降低藥價的「兩票制」政策進入實施階段，華潤醫藥（3320）投資者關係部高級經理李麗莎表示，改革能為行業帶來結構性機會，有利於藥品分銷行業的整合，公司未來將加快併購步伐。

　　華潤醫藥擬收購江中藥業及入股英特集團股權。李麗莎指，江中藥業為中國OTC企業，未來可與公司的製藥業務產生協同效應，也有利於促進公司在江西省的發展佈局，英特集團是浙江省第二大藥企，有助醫藥分銷業務發展。

　　財務管理部副總經理張雅蓮表示，公司將出資不超過6.5億元人民幣，完成後華潤醫藥將持股16.67%。
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