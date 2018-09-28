  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 財經

﻿富時羅素納A股　料吸金780億

2018-09-28 列印
　　富時羅素昨天宣佈，正式將中國A股納入旗下指數，由明年6月開始分3次逐步納入，完成後預計可將吸引100億美元（約780億港元）的資金帶入A股市場。

　　富時羅素將會把A股市場列入環球股票指數的第二級新興市場分類。至於中國政府發行的國債是否納入環球債券指數，富時羅素昨天表示，現時先將中國國債列入觀察名單。

　　為了確保基金經理可以順利追蹤指數變動，相關指數納入A股的首階段過程，將會分開3次進行。首次納入是明年6月24日、第二次是明年9月23日而第三次是2020年3月23日。獲納入指數的A股，其25%的可投資市值將會納入指數。舉例說，假如一間A股公司有30%的流通股份可供公眾投資，則該公司將會有7.5%的市值可以計入指數。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd