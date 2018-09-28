﻿中環IFC外望——冼國林突然又唔告鄧清河

話說第一信用喺舊年九月畀權威證券斬倉，股價急瀉，禍不單行嘅係，公司喺舊年11月畀證監會勒令停牌，而冼國林喺今年二月辭任第一信用主席。
喺今年七月，冼國林入稟法院，話權威證券、第一信用主要股東吳金龍、鄧清河同埋權威證券管理層薛世雄，涉嫌串同喺去年九月低價出售冼國林存放喺權威證券孖展戶口嘅1.8億股第一信用股份，令佢損失超過2.18億元，因此要追討賠償。雖然冼國林當時曾經高調開記者會，誓言要追究到底，但估唔到事隔兩個月，呢單官司就突然撤銷嘞。
習大大：懷疑唱衰國企都係錯
國家主席習近平噚日去中石油遼陽石化公司考察時強調，任何懷疑、唱衰國企的思想和言論都是錯誤的。
習近平強調，國企要做強做優做大，嗰啲唔要國有企業、搞小國有企業嘅說法、論調都係錯誤同片面。佢重申，實行公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，呢一點毫不動搖。
任何懷疑、唱衰國有企業嘅思想和言論都係錯誤嘅。要堅持黨對國有企業嘅領導，必須一以貫之；國有企業建立現代企業制度，亦都必須一以貫之。「我們要沿着這條路，篤定踏實地向前推進」。
習近平昨晨乘車前往中國石油遼陽石化公司，開始在遼寧考察。這是習近平東北之行的第三站。此前，習近平先後考察黑龍江省農墾建三江管理局、齊齊哈爾市和吉林省松原市，於周三（26日）抵達遼寧。
高瞻