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﻿恒指連跌五月 本季挫逾千點

2018-09-29 列印
■恒指昨日收報27788點，升72點。
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        於本月兼第三季最後一個交易日，加上即將迎來三日假期，港股窄幅上落。恒指收市升72點或0.26%，報27788點，第三季累跌1166點或4.03%；國指則升78點或0.72%，報11017點，第三季累跌55點或0.5%。

        總結九月份，恒指按月跌100點，未能扭轉連跌五個月弱勢，累挫近一成。國指則按月升142點，連跌四個月後轉升，跑贏恒指表現。

中海油見四年高

　　石油股造好，中海油（883）盤中一度高見15.58元，見四年高位，收市升3.75%，報15.5元，為表現最佳藍籌股；中石化（386）及中石油（857）分別升1.95%及1.77%，收報7.84元及6.34元。

　　大行里昂及高盛分別發表研究報告，認為加息對本地地產股造成負面影響，其中里昂認為，未來12個月樓價或下跌15%，建議減持地產股。多隻地產股偏軟，九龍倉置業（1997）跌2.7%，收報50.5元；長實集團（1113）跌2.08%，收報58.75元。

美團海底撈見底反彈

　　內房股受壓，有傳碧桂園（2007）要求部份銷售率較差及一些未進行地面工程的項目停工，該公司隨後否認，惟股價仍挫5.28%，收報9.87元，創一年新低。半新股走勢各異，美團（3690）創65.05元的新低後反彈，收市升2.61%，報68.75元，惟未重上招股價69元；海底撈（6862）同樣在創新低後反彈，收升5.2%，報17.8元，險守上市價。小米（1810）再創新低，低見15.2元，收報15.5元，跌2.88%；昨日上市的華興資本（1911）再瀉8.9%，收報22.5元。

  京華山一研究部主管彭偉新認為，市場氣氛未見明顯改善，中美關係惡化，令市場產生不安情緒，資金傾向回流美國。他認為，短期港股難有大突破或強勁力量扭轉劣勢，料恒指仍處28000點以下。
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