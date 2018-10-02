Tesla和解 大漲17% 美加達成協議 杜指升192點

另外，電動車製造商特斯拉（Tesla）大升17%。此前，被控詐騙投資者的電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克，已與美國證交會達成和解協議，需要支付4000萬美元（約3.12億港元）罰款，換取豁免起訴，但要辭任集團主席一職。
馬斯克須繳三億罰款
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26651點，升192點；納斯達克指數收報8037點，跌9點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見68.98港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見322.36港元，較香港收市價跌0.84港元。
英國九月份Markit製造業採購經理指數（PMI）出人意表地由53點升至53.8點。九月份有溫和增長，企業信心有所改善，但報告指出，距離英國脫歐只剩短短六個月，整體形勢仍然低迷不振。歐羅區九月份Markit製造業PMI跌至兩年低位，為53.2點，低於市場預期。期內，製造業PMI終值產出分項指數為52.7點，為28個月新低。數據顯示中美貿易戰升溫正打擊歐洲製造業，廠商之間的憂慮情緒高企，製造業PMI終值新定單分項指數更跌至逾五年低位，報50.2點。
美匯昨日升近一個月高位，報95.05點，跌0.08%。日圓曾觸及11個月低位，其後回彈，見113.93兌1美元（每百日圓兌6.87港元），跌0.2%。歐羅升0.03%，見1.1608美元（歐羅兌9.08港元）。因英歐兩方就脫歐問題表示可以繼續磋商，英鎊回彈，見1.3075美元，升0.34%（英鎊兌10.23港元）。
人幣勢弱 曾見6.89
人民幣方面，內地十一長假期，在岸人民幣（CNY）市場休市；離岸人民幣（CNH）則走弱，兌美元昨日最低曾觸及6.89水平，較上日跌139點子，但其後迅速回穩，曾收復6.88水平，截至晚上約11時半，報6.8858，跌97點子。人民幣在第二季出現貶值，但國際貨幣基金組織（IMF）發佈2018年第二季度官方外匯儲備貨幣組成報告（COFER）顯示，各國央行在第二季增持人民幣，美元佔比則連續第六個季度下跌至62.25%。