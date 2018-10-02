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赫斯基擬382億購MEG

2018-10-02 列印
　　外電報道，長和旗下加拿大石油公司赫斯基能源（Husky Energy）對中海油（883）參股12%的MEG能源發出敵意收購建議。赫斯基能源提出約33億加元現金加股票，及承擔31億加元債務的方法，以總代價約64億加元（約382億港元）的代價全面收購建議。若交易實現，這將是赫斯基有史以來規模最大宗的收購交易。

　　赫斯基能源首席執行官Rob Peabody表示，MEG能源董事會拒絕早前收購建議後，公司直接向MEG能源提出現金和股票收購提議，公司仍準備與MEG能源的董事溝通。

　　赫斯基能源昨日公布，向MEG能源股東提出以現金或換股方式，收購MEG全數股權，股東可以獲得每股11加元，或0.485股赫斯基股票，較上周五收市價溢價37%。

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