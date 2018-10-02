山竹影響澳門賭收 分析料濠賭股受壓

第一上海首席策略師葉尚志表示，相信上個月颱風「山竹」來襲，對澳門賭收帶來較大影響；若撇除該因素，博彩業未見進入下行周期。他指，經過一段長時間增長，澳門博彩業進入高基數增長階段，未來增幅會有所下降，出現按月下降的趨勢亦不足為奇。
A股黃金周休市
至於資本市場方面，他表示早前濠賭股急升又回吐，也有大行曾指擔心行業進入下行周期，因此市場對濠賭股取態轉趨謹慎，預料今日該板塊仍面臨調整壓力，有機會下試低位。
港股方面，在國慶假期後，今日迎來10月份首個交易日。內地A股因黃金周假期，休市至下周一（8日），本周港股焦點聚焦外圍。耀才證券研究部總監植耀輝認為，短期外圍未見有特別利好消息，中美貿易戰仍會影響投資氣氛，料恒指仍會震盪，冀可企穩26800至27000點的支持位。
港股開季聚焦外圍
另外，美國、加拿大就新版《北美自貿協定》（NAFTA）達成共識，兩國料在11月底與墨西哥正式簽署協議，受美加達成共識帶動，杜指期貨升205點至26681點，料有利港股投資氣氛。
葉尚志亦表示，隨著美國加息美元向上，新興市場貨幣有下行壓力，近日阿根廷披索創下歷史新低，對港股而言是不利因素，恒指有機會繼續調整，料27300點為支持位。行業方面，他則較為看好石油相關股份，因市場普遍看好油價走勢。