﻿中環IFC外望——傳馬雲棄阿里法律實體控制權

根據外媒報道，已宣佈在明年九月退任主席的阿里巴巴創辦人馬雲（見圖），已放棄阿里中國業務相關法律實體的所有權（Variable Interest Entities，VIEs）。該公司證實相關消息，並稱上述變更是為了減輕馬雲在行政上的負擔。據阿里向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F申報資料顯示，相關控制權已由馬雲及阿里聯合創辦人謝世煌，轉交予五名未透露姓名的相關人士。馬雲放棄VIE擁有權，代表其不再擁有重要控制權。



不過，馬雲計劃繼續擔任阿里巴巴合夥人團隊的創始合夥人。該團隊由多位高階主管組成，儘管不持多數股份，但有權提名公司的大多數董事會成員。



阿里巴巴回應指，公司進行此項調整，把相應股權交由合夥人持有，將保證阿里巴巴合夥人制度，在公司治理中發揮作用，減少關鍵人員風險，提高VIE實體股權穩定性。VIE實體結構的調整，不涉及阿里巴巴集團層面的股權調整，也不影響阿里巴巴合夥人機制，馬雲仍將擔任阿里巴巴合夥人，並繼續發揮重要影響力。



金斯瑞反擊空軍 擬採法律行動



金斯瑞生物科技（1548）公佈，就有關由閻火研究近期所刊發一份載有針對該公司指控的報告，作出駁斥及澄清。公司表示，為保障股東及潛在投資者利益，公司正採取一切必要法律行動，包括向中國國家互聯網信息辦公室作出投訴；同時，提交中國公安機關，要求立案查處違法行為。此外，亦向香港證監會作出檢舉，並指示律師針對閻火的失當行為評估，並採取一切必要的法律行動。公司強調，業務營運及財務狀況仍然保持正常健全。



上周四，內地沽空機構閻火研究發表報告，指金斯瑞生物科技臨牀數據涉嫌造假，認為其商業價值存在泡沫，對其估值僅為每股3.29元，建議投資者沽出該股票。受上述消息拖累，金斯瑞當日最多挫47%，中午開始停牌，停牌前跌27%報11.86元。上周五（28日）金斯瑞生物科技作出澄清公告並復牌，股價漲11.5%，收報13.22元。



高瞻