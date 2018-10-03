﻿鮑威爾：毋須放棄循序漸進加息 杜指升122點 再創歷史新高

美股杜瓊斯工業平均指數，周二再創新高。受到英特爾股價急升超過4%刺激，杜指曾高見26780點，今晨四時收報26773點，升122點，再創收市新高；納斯達克指數收報7999點，跌37點。



受意大利新一年度預算赤字，超出歐盟限制所影響，納斯達克與標普五百指數變動不大。



美國聯儲局主席鮑威爾認為，局方無需要放棄目前循序漸進加息的做法。鮑威爾在波士頓出席美國全國企業經濟協會年會，並發表講話，指目前穩定及低通脹環境，加上非常低的失業率，都顯示美國經濟正經歷非凡時期，聯儲局要確保不會因為加息太快，導致美國經濟衰退，或加息太慢引發通脹。



他強調循序漸進加息能夠平衡這些風險，並將美國歷來第二長的經濟擴張期延續。



多個外圍股市偏軟，意大利預算案引起風波，歐羅區受不明朗因素困擾，另外，市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾於本港時間今日凌晨發表的講話，美股三大指數開市初段大致持平。杜指報26673點，跌22點；標普500指數報2926點，升1點；納指報8034點，跌兩點。



美國、加拿大及墨西哥達成新的貿易協議，為股市帶來利好消息，不過消息逐漸被市場消化。



滙控美國預託證價格微升



滙控（005）美國預託證券價格曾見68.31港元，較香港收市價升0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見314.28港元，較香港收市價跌2.72港元。



美國、加拿大及墨西哥達成新的貿易協議，為股市帶來利好消息，不過消息逐漸被市場消化。意大利表明不會更改赤字佔國內生產總值（GDP）百分二點四的預測，跟歐盟之間的矛盾或擴大，影響區內氣氛。中美貿易戰、歐羅區氣氛不穩，加上新興市場近期的危機，市場關注鮑威爾對未來美國經濟前景及加息步伐的看法。



歐股跌勢未止，英國富時一百指數報七四七五點，跌二十一點或百分之零點二八；德國DAX指數報一二二八七點，跌五十一點或百分之零點四二；法國CAC 40指數報五四六八點，跌二十一點或百分之零點二八。