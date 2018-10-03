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﻿離岸人幣曾穿6.9關

2018-10-03 列印
  十一國慶假期間中國匯市繼續休市，離岸人民幣（CNH）匯價昨日一度波動，兌美元曾跌穿6.9關口，見逾1個月低位，每百港元最高兌88.11元人民幣。分析認為，離岸人民幣近期交投疏落，匯價或相應較為波動，但相信人民銀行仍會緊盯7算關口，當人民幣貶值加深，不排除會再挾息調控匯價。

  離岸人民幣昨日午後突然波動，下午約5時急跌170點子，離岸人民幣兌每美元由6.8875，貶至跌穿6.9關口，最低曾見6.9048，是逾1個月低位，但其後迅速回穩，於晚上9時更倒升，報6.8853，較上日微升26點子。

　　有銀行界人士表示，每逢十一國慶長假，在岸市場休市，投資者都會在離岸市場測試人民幣匯價底線，令人民幣偏向受壓，但相信進一步跌穿7算的機會不大。
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