騰訊音樂申美上市 籌156億集資減半

《路透》旗下《IFR》引述消息人士透露，騰訊（700）旗下騰訊音樂昨天於美國提交上市申請，預料集資20億美元（約156億港元）。騰訊音樂估值約300億美元（約2340億港元），預計於本周三展開上市前推介。 騰訊音樂原本預期集資40億美元，及後傳出集資額縮減最多一半至20億美元，惟當時騰訊回應指相關報道內容失實，並指上市融資以公司官方的聲明或公告為準。



據外電引述消息指出，計劃明年來港上市的台灣蛋白質製藥公司喜康（JHL Biotech），最近獲得新一輪上市前融資。消息未有透露確實融資金額，公司估值目前提升至約7.5億美元（約58.5億港元）。



報道指出，此輪融資大部份來自現有投資者，包括法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）。融資所得將會支持現時已進入第三期臨牀測驗的藥物。喜康發言人指公司沒有即時回應；賽諾菲未有對事件作出回應。



台蛋白質製藥喜康獲融資



三間公司昨天在港交所（388）上載主板上市初步招股書，包括新加坡門及門框供應商Privazio 控股、由中國鋁罐控股（6898）分拆，並以介紹方式上市的汽車美容及保養氣霧劑產品製造商保寶龍科技控股，以及建造業分包商銀濤控股。四間公司又上載創業板上市初步招股書，計有新加坡建築承建商Hon企業、新加坡聚苯乙烯樹脂製造商TPSC亞洲集團、中國玻璃產品製造商美藝寶企業控股，以及於香港從事地基及地盤平整服務分包商泰灃控股。



內地休閒雜貨品牌名創優品，獲騰訊和高瓴資本合共10億元（人民幣，下同）的戰略投資資金，是公司2013年成立以來，首次引入外部資本；未來三方將在大數據分析、智慧門店、智能零售以及數字化運營等多方面加強合作。報道指出，騰訊和高瓴資本的投資，有助於提升名創優品在信息技術、資本運作、公司治理等方面能力，加速其在智慧零售領域佈局和海外市場擴張的步伐，幫助實現其在2022年前進駐100個國家地區、年營收達1000億元、全球門店達1萬家的「百國千億萬家店」中期戰略目標。



