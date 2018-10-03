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滙控第三次派息　每股0.1美元

2018-10-03 列印
　　滙豐控股（005）以及的恒生銀行（011），昨日齊公佈派發第三次股息。滙控第三次股息為每股0.1美元，按年持平。股息將於今年11月21日派發，予在10月12日為該行股東名冊內之股東。

　　至於恒生亦宣佈派發第三次中期股息，每股1.3元，較去年同期第三次中期股息派發每股1.2元，增加了0.1元。股息將於今年11月6日派發，予在10月18日為該行股東名冊內之股東。恒生表示，是期股息不應被視為該行全年溢利或全年股息金額之指標。

　　滙控昨日收報67.75元，跌逾2%，現價股息率約為5.42厘；恒生股價亦跌1.6%，收報209.2元，現價股息率約3.25厘。

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