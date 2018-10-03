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成峰高教擬斥8000萬購澳洲校舍

2018-10-03 列印
　　澳洲成峰高教（1752）今年5月上市後，將利用集資所得2億元的四成（即8000萬元），用作收購或投資教育集團用途。公司董事長兼首席執行官祝敏申表示，有意物色收購澳洲當地的語言學校，並與內地的大學共同投資銜接澳洲留學的平台，初步計劃與8至10間內地大學簽約，強調繼續以輕資產模式拓展業務。

　　祝敏申續說，在澳洲的校舍一般簽訂10年租約，而前期裝修費約200萬至300萬澳元，涉及投資較收購規模相若的同業為低，傾向以輕資產模式發展業務。截至今年6月底年度收生約1150位，祝敏申預計本財年學生人數將增至1500位，而每年學費平均加幅為5%至10%，指加價不需通過政府審批，僅需提早3個月通知學生，未來冀逐步由低價位學費提升至中價位。

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