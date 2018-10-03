新策削天然氣初裝費 燃氣股急挫全線捱沽

內地直轄市－－重慶當局提出建議，取消接駁天然氣初裝費，德銀料將對燃氣股構成負面情緒影響，昨日開市後燃氣股全線捱沽，其中新奧能源（2688）最低見57.05元，創近8個月低，至收市報58.25元，重挫14.34%。中國燃氣（384）急挫8.8%至20.45元，錄得近52周新低。



據重慶人大官網公佈，日前人大會議發出《關於取消天然氣初裝費減輕群眾負擔的建議》，建議取消實施15年的燃氣初裝費，減輕群眾負擔。德銀發報告指，若重慶真落實取消初裝費，其他城市亦會收緊或削減初裝費，以及加強監管，令行業進一步受壓。德銀估計，重慶燃氣分銷商會在短期內減價，由每戶2150元人民幣減至約1000元人民幣。花旗全線下調燃氣股目標價。



新奧能源狂瀉一成四



燃氣股早段已急挫，午後愈跌愈深，新奧能源一度急瀉16%，至收市跌幅仍逾14%，見57.05港元；華潤燃氣（1193）最多跌12%，至收市跌幅收窄至9.6%。



花旗指，中國政府正就下游天然氣工程安裝費設回報上限進行諮詢，故對內地下游天然氣行業持謹慎態度。該行估計若接駁費下調政策於2020年落實，收費要大削三成，毛利率將由62%壓縮至46%。



花旗指，是次內地對下游天然氣分銷設回報上限，同時削減中游天然氣運輸基建，以促進清潔能源更廣泛使用，並保護環境等。該行將華潤燃氣的評級由「買入」降至「賣出」，目標價39元削至25元﹔港華燃氣（1083）評級同樣由「買入」降至「賣出」，目標價由8.4元降至6.4元。花旗指中國燃氣的利潤來源較多元化，包括農村燃氣接駁以及綜合能源業務，故維持「買入」評級。據重慶人大官網公佈，日前人大會議發出《關於取消天然氣初裝費減輕群眾負擔的建議》，建議取消實施15年的燃氣初裝費，減輕群眾負擔。德銀發報告指，若重慶真落實取消初裝費，其他城市亦會收緊或削減初裝費，以及加強監管，令行業進一步受壓。德銀估計，重慶燃氣分銷商會在短期內減價，由每戶2150元人民幣減至約1000元人民幣。花旗全線下調燃氣股目標價。



新奧能源狂瀉一成四



燃氣股早段已急挫，午後愈跌愈深，新奧能源一度急瀉16%，至收市跌幅仍逾14%，見57.05港元；華潤燃氣（1193）最多跌12%，至收市跌幅收窄至9.6%。



花旗指，中國政府正就下游天然氣工程安裝費設回報上限進行諮詢，故對內地下游天然氣行業持謹慎態度。該行估計若接駁費下調政策於2020年落實，收費要大削三成，毛利率將由62%壓縮至46%。



花旗指，是次內地對下游天然氣分銷設回報上限，同時削減中游天然氣運輸基建，以促進清潔能源更廣泛使用，並保護環境等。該行將華潤燃氣的評級由「買入」降至「賣出」，目標價39元削至25元﹔港華燃氣（1083）評級同樣由「買入」降至「賣出」，目標價由8.4元降至6.4元。花旗指中國燃氣的利潤來源較多元化，包括農村燃氣接駁以及綜合能源業務，故維持「買入」評級。



