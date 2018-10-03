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中石油夥投資加國天然氣

2018-10-03 列印
　　中石油（857）夥拍荷蘭殼牌公司、日本三菱、韓國天然氣與馬來西亞國家石油組成聯合作業公司，投資加拿大液化天然氣項目（LNG Canada），總投資涉及400億加元，即約2440億港元。殼牌為大股東，佔40%權益，Petronas佔25%權益，中石油和三菱各擁有15%權益，韓國天然氣佔5%權益。

　　聯合作業公司宣佈，通過項目一期建設的最終投資決策，將正式進入執行階段，計劃於2024年建成投產。項目是將加拿大卑詩省的天然氣液化，然後將之由管道運送到沿岸出口站，出口至亞洲可以較由美國出口快約12天。

　　加拿大LNG項目已獲得40年出口許可，項目選址在卑詩省基地馬特鎮建造和運營加拿大LNG出口設施。總體規劃建設一座有4條生產線、年產2800萬噸的大型LNG廠。其中一期規模為兩條生產線、年產1400萬噸LNG。

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