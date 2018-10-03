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現樓按揭跌一成　滙豐蟬聯一哥

2018-10-03 列印
　　經絡按揭轉介公佈，9月現樓按揭登記共錄得8409宗，較8月減少了10.25%，期內樓花按揭宗數則增加至832宗，較8月大增逾1倍。龍頭行滙豐銀行繼續為現樓按揭一哥，市佔率達23.5%；樓花按揭方面，東亞銀行繼續超越滙豐，為樓花按揭冠軍。

　　據經絡按揭轉介數據顯示，9月現樓按揭市場，首三甲排名維持不變，滙豐銀行以23.5%的市佔率排首位，其次分別為中銀香港和恒生，市佔率分別為17.8%和14.8%。

　　不過，渣打銀行9月市佔率，按月有所上升，由上月的7.4%升至8.8%，排名升至第4位。

　　東亞在現樓按揭的市佔率，由上月的10.1%，回落至7.4%；不過樓花按揭市場，東亞連續第2個月超越滙豐，以20.2%的市佔率排首位。

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