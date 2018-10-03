﻿中環IFC外望——海底撈員工歸屬強 請假嚟港捧公司場

上月底上市嘅內地連鎖火鍋店海底撈（6862），一向以服務體貼見稱，可見員工質素理想。但係估唔到嘅係，竟然有內地嘅海底撈員工，專誠嚟香港認購公司新股，歸屬感認真強。



記者9月中下旬去過杭州一間海底撈，有侍應話佢哋有幾個員工特登請假，落嚟香港開戶抽新股，買公司股票。就算無嚟香港抽新股都好，嗰位侍應一樣記得海底撈邊日上市，睇嚟海底撈員工對公司上市都幾捧場。



海底撈被稱為「史上入場費最貴新股」，入場門檻接近1.8萬港紙，計番人民幣都要成1.57萬。以一個普通侍應大約4000元人民幣人工計，唔食唔使都要儲近四個月先入到場！當然，如果係人工達三萬蚊人民幣或以上嘅店長，半個月糧就夠喇！



可惜股價表現或者會令員工有少少失望，掛牌當日曾升至19.64元，但係當日收市只係略高於17.8元嘅招股價，報17.82元。喺上市第三個交易日（9月28日）更一度「潛水」至15.98元。噚日海底撈收報17.42元，相對於招股價嚟講，唔計手續費，每手1000股要蝕380元。



主席資產傳遭凍結 藍鼎瀉近三成



市傳藍鼎國際（582）主席仰智慧存於三家證券行的資產遭證監會凍結，昨日股價急瀉28%，跌至上市新低，收報1.8元。獨立股評人David Webb昨日表示，藍鼎另一投資者為中國金洋（1282），持有4.71%藍鼎，主席姚建輝私人持有2.85%藍鼎股權。



David Webb估計，姚建輝於藍鼎去年8月底配股時以每股7.5仙買入39.6億股，並透過建銀國際持有，及後股價大跌84.7%，交易只為中國金洋帶來痛苦。受消息影響，藍鼎低開12.7%，反彈之後再急轉直下，全日最多跌29%，收市跌28.6%，成交1995萬元。中國金洋昨挫8%，收報0.415元；因藍鼎拖累而巨額虧損的華融（2799）則跌1.4%，收報1.42元；金利豐（1031）跌4.3%，收報1.99元。



上周五的憲報指出，證監會於9月17日凍結金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券（亞洲）的個別客戶資產，上限高達約101.7億元，帳戶擁有的證券及現金，價值只約46.4億元。



高瞻