﻿與恒指僅差逾百點 杜指續創新高升54點

意大利同意調低預算赤字，紓緩市場憂慮，再加上美國新增職位強勁，刺激美股杜指繼續創出歷史新高。杜指初段最多曾升178點，至26951點，距離恒指昨日收市僅差140點；標普500指數則升10點，報2934點；納斯達克指數升26點，報8025點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26828點，升54點；納斯達克指數收報8025點，升25點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見69.16港元，較香港收市價升1.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見312.48港元，較香港收市價跌3.52港元。



美新增職位數據強勁



美國數據向好，美國九月份ADP私人企業新增職位23萬個，高於預期的18.5萬個，為今年二月以來新高，反映當地經濟強勁，利好美股表現。



美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯指出，由於美國經濟強勁，通脹幾乎回升至2%的目標水平，預期明年底時，聯儲局的漸進加息舉措，可能開始溫和抑制經濟增長，因此現時需要考慮如何應對下次增長低迷情況。



港股方面，恒指在10月首個交易日急瀉逾600點，即時嚇窒一眾投資者。由於新興市場貨幣匯價未止瀉，令市場避險情緒高企，恒指裂口低開286點報26840點，為全日低位，亦是兩周低位，但隨即拗腰反彈補回裂口，曾倒升143點至27270點。



恒指險守兩萬七關



其後於20天線（27237）現阻力，走勢反覆，午後於27000點關爭持，恒指收報27091點，下跌35點，兩日累跌697點；國企指數則升31點，收報10786點。大市成交金額縮減至675億元。



十一黃金周開始，澳門首兩日內地旅客按年上升27.2%，以及總旅客升14.3%。瑞信指，濠賭股反映大部份宏觀不明朗因素，刺激濠賭股造好。金沙（1928）升2.64%，收報34.95元；新濠（200）漲2.08%，收報15.68元。



金利豐證券研究部董事黃德几表示，港股未必受惠美股太多，而內地因假期休市，港股在缺乏A股支持下表現反覆。由於恒指過去累積反彈不少，他相信恒指於27000點附近可獲初步支持，然後再作整固。



黃德几續指，特朗普發動貿易戰，是為自己添加政治籌碼，希望於11月的中期選舉得到人民支持，所以港股先要「捱」過10月，在其後的11月和12月可望重拾升勢。