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﻿意國允削赤 歐羅低位彈

2018-10-04 列印
　　意大利的預算案一出，引來市場憂慮及歐盟批評，更拖累歐羅走勢。不過意大利強硬的態度似有所轉變，意大利經濟部長特里亞（Giovanni Tria）稱會削減2020年後的財赤目標，刺激歐羅由六周低位反彈，兌美元一度見1.1594，惟反彈僅曇花一現，截至昨晚10時20分，歐羅兌美元報1.1539。

　　據外媒引述消息指，意大利擬降低2020年及2021的預算赤字目標，至分別佔國內生產總值（GDP）2.2%及2%（原預測均為2.4%）。

  其後意大利經濟部長特里亞確認會削減2020年之後的財赤目標，惟未有提及具體數字。

  不過相關消息已為弱勢的歐羅帶來「希望」，歐羅兌美元由六周低位1.1505反彈，昨早一度升至1.1594。
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