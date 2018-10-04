新昌創展今首掛 暗盤高收近一成

新昌於輝立暗盤開報1.15元，較招股價1.1元，高4.5%，最高見1.55元，收報1.18元，高招股價7.3%，成交683萬元。每手2000股，帳面賺160元。耀才暗盤收報1.21元，較招股價升10%，成交357萬元，每手帳面賺240元。
新昌以招股範圍中位定價，其公開發售獲約9.25倍超購，一手中籤率僅25%。是次上市共發售1.35億股，集資淨額約1.021億元，主要用作購置或開發模具配件、採購及更換生產機械和設備、提升產品設計和開發能力及還債等。上市獨家保薦人為智富融資。
三公司申主板上市
三家公司昨日遞交主板上市申請。營運江西應用科技學院的辰林教育，計劃集資擴建校舍及收購發展，部份用作償還貸款。截至今年上半年，辰林賺4083萬元人民幣，按年減少接近一成。Jianzhi Education 為教育相關的IT服務商，主要向高等教育機構提供數碼化教育資源。2017年，該公司錄得盈利2316.1萬元人民幣，按年減少逾10%。另一有意上市之公司為浙江鴻翔建設集團。
而日前於美國遞交上市申請的騰訊音樂，其初步招股文件所載之「placeholder 10億美元」，並非真正集資額。據了解，placeholder是計劃在美國上市的公司，在入S-1 form時暫時填上去的集資額。一般小型集資上市計劃會填1億美元，大型的則會填10億美元。但隨着上市不同階段，金額會有改變，因此該數字並無特別意義。事實上，日前外媒報道指，料騰訊音樂將集資20億美元，估值約300億美元。