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馬雲︰40年內99%貿易將網上進行

2018-10-04 列印
　　阿里巴巴主席馬雲於世界貿易組織公共論壇演講時表示，貿易及規則都需要升級，兩者應該讓更多人和更多國家受惠。而未來三、四十年， 互聯網將涵蓋所有領域，未來貿易將起巨大變化，99%貿易都在網上進行，新規則應更精簡，由政府、企業及各利益相關方共同制定。

　　馬雲提到，未來不再會有中國製造或美國製造，只有「Made in Internet」，而且未來不再是B2C（商業對消費者），而是C2B（消費者對商業）。相信未來驅動經濟的，將會是數以百萬計的小企業及消費者，故新的貿易規則要讓80%的發展中國家、小企業、年輕人和女性受惠。

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