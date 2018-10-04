  • 2018年10月4日 星期四
  • 25º
  • 59%
熱門： 范冰冰劉德華施政報告居屋強積金

日報新聞 > 財經

聯合醫務擬購專科診所

2018-10-04 列印
　　聯合醫務（722）公佈，正與第三方就可能收購一間在香港從事專科診所營運的公司進行討論。該公司稱，目前預期潛在收購事項將須取得股東的必要批准後，方始作實；截至昨日公司並無就潛在收購事項訂立具法律約束力的具體協議，將於適當時候另行刊發公告。

　　聯合醫務股價昨日逆市升，以全日最高位收市，報1.78元，升11.25%，成交則只有8萬元。公司上月底的業績公告中提到，會通過不同的合作模式積極實行策略性收購，今年7月以2847萬元收購一個香港物理治療集團的70%股權，目前正討論收購一個皮膚科服務集團的多數權益，以擴展皮膚科服務種類。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd