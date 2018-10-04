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恒大九月銷售大增42% 全年賣樓量達標八成

2018-10-04 列印
■恒大9月銷售為630億元人民幣，按年升42%。資料圖片
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　　大型內房中國恒大（3333）昨公佈，9月合約銷售為630.1億元（人民幣，下同），按年升42%。若以今年三季累計，集團的合約銷售金額約4480.9億元，相當於完成全年5500億元銷售目標的81%。

　　今年1月份，恒大銷售開門紅，1月份合約銷售額為644億元，錄得歷來最好單月銷售業績，及後銷售額有所趨緩。踏入第三季，恒大7月及8月份的合約銷售額，分別為406億元及402.5億元，仍呈放緩的趨勢，至9月大幅反彈至630.1億元，錄得僅次於今年1月的佳績。

　　恒大9月的合約銷售面積約為599.8萬平方米，按年升36.2%；銷售均價為每平方米1.05萬元。

世房上月銷售倍升

　　世房（813）公佈，9月合約銷售205億元，按年升1.01倍。累計今年前三季，合約銷售1208.3億元，按年升76%，世房今年前三季的銷售額已超過去年全年水平，對比其今年1400億元的銷售目標，目前已完成86%。

　　龍光地產（3380）9月合約銷售為57.2億元，按年升32.4%。首9個月累計，其合約銷售額為548.5億元，按年增長74.8%，比較其全年銷售目標660億元，目前完成83.1%。

　　融信中國（3301）指出，9月份合約銷售額為73.63億元，按年升25.5%；銷售均價每平方米約1.9萬元。今年首9個月累計，合約銷售額822.13億元。融信將今年的銷售目標大幅提升至1200億元，目前僅完成68.5%，銷售進度較對手為慢。

　　合景泰富（1813）9月合約銷售55.41億元，按年升57.2%。­力高地產（1622）今年首三季錄合約銷售117.6億元，按年升三成。
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