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富士高料中期多賺54%

2018-10-04 列印
　　富士高實業（927）發盈喜，預期截至9月底止中期淨利潤介乎3000萬至3800萬元，去年盈利為2474.7萬元，即增幅介乎21%至54%。儘管整體員工成本增加，但財務表現有所改善，主要是戴咪耳機和音響耳機分部的銷售增長，加上人民幣貶值導致錄得外匯收益淨額，去年同期則錄得外匯虧損淨額。

　　另一方面，必瘦站（1830）亦公佈截至9月底止6個月的最新營運數據，期內銷售合約年增39.1%，主要由於無創醫學美容服務銷售額上升，展望未來對其業務表現樂觀。必瘦站太古城及元朗2間新醫療美容概念店舖的表現，開業首4星期的銷售合約為595萬元、次4星期為682萬元、後4星期為749萬元。

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