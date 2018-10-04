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AXA安盛夥養和醫院推醫療網絡

2018-10-04 列印
　　AXA安盛與私家醫院養和合作，養和旗下逾130名專科醫生將加入「AXA安盛特選醫療網絡」，成為AXA安盛的網絡醫生，提供診症及手術服務。AXA安盛醫療及僱員福利業務董事總經理許以敏表示，涵蓋「特選醫療網絡」的新產品，將於10月底推出，又指新產品的保費較現有的產品不會「貴太多」。

　　逾130名加入網絡的養和專科醫生，涵蓋心臟科、腫瘤科及皮膚科等30個專科。日後投保了新產品的客戶只需向養和醫院出示AXA醫療卡及個人身份證明文件，便可預約養和的網絡醫生；醫療費用若在每年保障總額內，在診症和出院時可享免找數服務。

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