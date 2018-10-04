﻿中環IFC外望——耀才「花臣」多留人 豪請員工遊迪士尼

呢次活動係由耀才證券主席助理葉頴恩策劃，而葉頴恩就係耀才老闆葉茂林個女。今次Halloween同樂日反應熱烈，「太子女」葉頴恩話，未來仲會舉辦唔同類型嘅活動，例如冬季燒烤聚會、聖誕節慶祝派對等。佢仲話，未來會投放更多資源培訓員工，以及改善員工福利同獎勵機制。
喺本地證券行中，耀才一向以「花臣」多見稱，好似早排新股市場興旺，耀才員工就多次享有免按金借孖展抽新股嘅優惠，而且葉茂林仲承諾包底，即係「贏就員工，輸就歸我」。耀才有咁多福利，難怪次次招聘日都大排長龍。
GoGoVan夥滙豐推轉數快
貨運物流平台GoGoVan夥拍滙豐推轉數快服務，以後客戶叫車可選擇用手機支付形式繳付車費。當到達目的地後，客戶只須與司機確認車資無誤，並掃描二維碼（QR Code），約10秒便完成整個支付過程。
另外，所有登記司機於本月內每完成一張轉數快柯打，可賺取額外50元獎金，不設上限。GoGoVan聯合創辦人關俊文指，預算用6至7位數字金額作為獎金，並計劃今年底考慮向客戶推轉數快付款優惠；又指公司採用轉數快收款有助節省勞工成本。
滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，轉數快推出至今，該行所接觸的一千多個商戶對轉數快服務均感興趣，因手續費低、收款快及予人良好體驗。現已落實與滙豐合作推轉數快以二維碼收款的商戶，包括港燈、中原電器、東瀛遊、順風速運等。
高瞻