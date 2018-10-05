地產消費股領跌 銀行股逆市靠穩 美債息高企 杜指挫200點

美債孳息率升至七年未見新高，拖累美股周四早段受利率敏感型股票拖累全線下跌。杜瓊斯工業指數開市初段跌逾250點，至26574點；標普五百指數則跌23點，報2901點；納斯達克指數跌125點，報7899點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26627點，跌200點；納斯達克指數收報7879點，跌145點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見69.20港元，較香港收市價升1.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見302.83港元，較香港收市價跌5.57港元。



美國最新的首次申領失業救濟人數，以及工廠定單數字，進一步反映美國經濟強健，加上聯儲局主席鮑威爾指息口最終有可能高於中性水平，皆令美國國債遭進一步拋售。十年期美債孳息率曾急升0.1484厘至3.2115厘，為2011年6月以來首度升穿3.2厘水平。



交易商表示，美股周四早段主要受房地產股和消費類股等利率敏感型股票拖累，反而標普銀行股分類指數漲升。



美國勞工部公佈，截至9月29日一周，美國首次申領失業救濟人數20.7萬人，按周減少8000人，市場預期減至21.3萬人。美國首次申領失業救濟人數仍為連續第187個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。



新興危機續成焦點



另外，美國商務部公佈，美國8月工廠定單按月增加2.3%，為去年9月以來最大升幅，預期為增加2.1%。7月修正後為下降0.5%，前值為下降0.8%。8月扣除運輸的工廠定單為按月增長0.1%。



恒指一度低過杜指



港股方面，新興市場危機續成環球焦點，美匯指數維持強勢，加速資金由新興市場流走，新興市場貨幣如陷入噩夢，遭進一步拋售，印尼盾及印度盧比再創新低，人民幣亦急挫，曾觸及6.91兌一美元關口，走資陰霾拖累恒指昨日再挫467點，報26623點，三日累跌1164點，是2003年以來恒指首次低過美股杜指。



恒指自2003年以來，首次低過美國杜瓊斯工業平均指數（周三收報26828）。2018年以來，恒指下滑11.01%，跌幅為3295點，與屢創新高的杜指走勢背道而馳。



