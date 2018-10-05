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美元續強　圓滙跌見6.84算

2018-10-05 列印
　　美國早前公佈的經濟數據強勁，加上美國聯儲局主席鮑威爾周三公開講話指可能加息至高於「中性」利率水平，刺激美滙指數一度升至逾1個月高位，十年期美債孳息率亦自2011年6月以來首度升穿3.2厘水平。新興亞洲貨幣普遍下挫，日圓滙價走弱，美元兌日圓昨日報114.34元，每百日圓兌港元一度低見6.8426，創近10個月新低。

　　美滙指數昨高見96.121，為8月20日以來高位。亞洲貨幣方面，印度盧比續尋底，兌美元曾跌0.64%，觸及73.813的紀錄新低。印尼盾持續疲弱，兌美元跌0.7%，創逾20年來低位。

　　美元再現強勢，全拜美國聯儲局主席鮑威爾在華盛頓出席一個活動時表示的講話，他指出，美國經濟增長前景相當樂觀，聯儲局可能加息至高於「中性」利率水平。



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