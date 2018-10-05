李嘉誠父子續增持 再購長實385萬股

長和系資深顧問李嘉誠一向表示持有公司股份，代表他對公司前景信心。據披露，一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司，於今年9月26日、9月27日及10月2日，分別以平均價每股59.9704元、59.9405元及57.8341元，購入長實共384.85萬股。



此外，李嘉誠基金會有限公司亦於今年10月2日，以平均價每股港幣57.5582元，購入長實共201.4萬股。根據《證券及期貨條例》，李嘉誠視作持有長實權益，由32.65%增至32.81%；李澤鉅則由32.72%增至32.88%。



共斥15億購2656萬股



九月李嘉誠及李澤鉅父子先後多次增持長實股份，包括兩人各自擁有50%權益之公司，合共購入長實共2455萬股，涉資14.1億元；李嘉誠基金會購入長實共201.4萬股，涉資1.16億元，合共動用超過15億元增持股份。



李嘉誠今年三月出席業績公佈記者招待會時曾說過：「除非我出售公司股票，把賣股票、賣公司後的真金白銀帶走才是撤資。但過去20年來，我從來沒有減持公司股票，有買無賣，所謂『撤資』完全不成立。」



另外，美股愈升愈有，造就美國富豪的財富水漲船高，《福布斯》公佈最新美國四百大富豪榜，電商巨擘亞馬遜股價在一年間由950美元，勁升至最高的2050美元，使創辦人兼行政總裁貝索斯的財富按年大增785億（美元，下同）， 憑1600億元（近12500億港元）首次登上首富寶座，「打低」了自1994年開始、連續24年均為首富的微軟創辦人蓋茲。



貝索斯首登全球首富



貝索斯成為美國兼全球最「有米」富豪，更是史上首名財富超過一千億元的富豪。蓋茲則以970億元財富排第二，較貝索斯少630億元。「股神」巴菲特以883億元財富排第三，而第四及第五位分別是坐擁610億元的facebook創辦人朱克伯格，以及584億元的甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）。



