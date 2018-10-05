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銀債將開售　證券商參戰

2018-10-05 列印
　　政府新一批針對65歲或以上長者而發行的銀色債券即於稍後發售，今年除銀行外，將加入證券商作為分銷渠道。金管局昨就此舉行簡報會，向券商初步簡介銷售銀債情況，而有意參與銷售的券商可於10月19日前報名。

　　據悉，金管局於簡報會上並無提及今批銀債開售日期及發行額，只就銷售安排作初步講解，並籲有興趣參與銷售的券商可於截止日前報名。

　　雖然銀債有2厘保證回報，但一名理財專家認為今時今日銀色債劵的吸引力已大不如前，因為現時正值加息周期。

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