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摩通降內地明年經濟增長至6.1%

2018-10-05 列印
　　中美貿易戰風險升級，摩根大通調低中國明年經濟增長預測，由6.2%調低至6.1%。同時調低中國股票評級由「增持」降至「中性」。分析師表示，高稅率正在擠壓中國製造業的毛利率，使得投資誘因、聘僱減少，將令收入減少最終拖累消費。

　　摩根大通表示，沒有明顯跡象顯示，中美貿易糾紛短期會緩和，基本預測明年會爆發全面貿易戰。如果不計中央支持經濟的措施，預期將拖慢中國經濟增達1個百分點。

　　摩根大通預期，中國的財政、貨幣及其他政策將部份抵銷貿易戰影響，包括財赤相對GDP比率由2.6%擴大至3%，未來一年料將再有三次存款準備金率下調，每次50點子，而此前該行預測下調兩次。

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