耀才多賺2.4億增一成 冀明年進軍內地市場

耀才證券（1428）發盈喜，今年上半年賺2.4億元，增11%。出任主席葉茂林助理的女兒葉頴恩昨日首度會晤傳媒，葉茂林及葉頴恩接受本報訪問時指，要把握機會逆市擴充。公司一改過往作風，明年將主動進軍內地市場，冀於一年內大陸客戶數目與本港數目看齊。市況轉差，樓價亦有回落，葉茂林料，兩年內樓價將跌三成，呼籲投資者保留現金，「儲定錢買樓」。



葉茂林贊成證監會收緊孖展融資的建議，謂行內「好多（證券行）不奉公守法」，證監會收緊監管有助行業汰弱留強，是好事，料未來更多證券行結業，尤其C組小型證券行（港交所將證券規模分為A、B、C三類）。耀才去年的孖展利息收錄得接近一倍增長。葉茂林指，收緊孖展融資對其並無影響，其行可以進行供股、批股（配股）來獲得資金。



把握機會逆市擴充



葉茂林認為，上半年業積理想，正是受惠於行業內出現調整，加上銀行近年逐漸視零售證券業為「雞肋」，葉茂林不諱言，耀才視散戶為「雞髀」，故在目前市況向下及有行家「退市」之時，正是耀才擴充業務的好黃金機會。



葉茂林過去多次明言，只待中國大陸全面對外開放時，才會進軍內地市場。未知是否因為得到女兒回歸任左右手而信心大增，葉茂林透露，今年底前將會公佈明年進軍內地之全國性攻勢。葉頴恩表示，將會主力協助父親發展內地業務，料策略離不開加入數碼化的推廣渠道，如在WeChat多出帖子與用戶渠通，現時則先負責人事管理方面工作，因應業務擴充，明年內亦將增聘人手50人。



目前，耀才內地客戶僅佔整體5%。葉茂林期望，進軍大陸一年內，客戶數目可升至與本港客戶數目相約。截至今年9月底，客戶戶口總數升達26.9萬，較去年同期的22.4萬戶口增長約20%。至於具體策略，葉茂林指需暫時「賣關子」，惟指UBER進軍內地的成功之道，不外乎「貼錢」，耀才將會參考UBER之道。



