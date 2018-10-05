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中滔環保延派中期息

2018-10-05 列印
　　中滔環保（1363）原本下周三（10日）派發中期股息，但前晚突然發出通告，表示考慮到近期市況波動，以及為了暫時維持集團現金水平，中期息要順延至12月21日派發，即是押後兩個半月。至於合資格領取的股東，就仍然以9月27日的股東名冊為準。

　　中滔環保早前公佈業績之時，表示中期息有0.96仙，總數相當於6064萬元。雖然延遲派息的決定頗為突兀，但在昨天大跌市當中，股價卻未有太大反應，收市報0.8元，跌3.6%，成交只有130萬元。

　　在2016年11月，中滔環保遭沽空機構Glaucus Research狙擊，Glaucus列出中滔環保「七宗罪」，包括誇大污水處理廠使用率以及盈利貢獻等。

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