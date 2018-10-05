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內地樓市金九銀十不再

2018-10-05 列印
　　內地樓市吹淡風，前幾年盛行的「金九銀十」已一去不復返。與香港一河之隔的深圳，9月份樓市成交急挫，地產代理日子更不好過。深圳一家有近千家門店的地產代理，有四成代理人員流失；美聯、中原地產也出現要求減租、退舖的個案。

　　深圳市規劃和國土資源委員會昨公佈，9月全市新建商品住宅成交量為2248套，按月大減39%，較去年同期亦減少17.6%；成交均價每平方米5.4萬元（人民幣，下同），按月微降0.02%，按年則降0.4%。

　　有深圳內房高層稱，美聯、中原分別租用集團旗下物業的兩個相連舖位。近期租約到期，兩大中介均提出減租要求，理由是生意難做、中介代理招人更加困難。

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